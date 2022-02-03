農曆新年期間，許多人喜歡到處走春拜拜，其中除了祈求平安、健康外，不少民眾也會走訪各地財神廟，希望在新的一年能夠財運亨通、財源廣進，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「財神廟」及「招財小物」話題的網路聲量表現，公布全台八大財神廟網路聲量排行榜，以及網友熱議的十大招財小物有哪些。

往年春節，許多民眾都會選擇親自走訪各地財神廟，希望能求著發財金、錢母迎新年，但有鑒於近兩年來疫情的影響，許多廟宇也選擇以「線上直播」的方式讓善男信女在家輕鬆求財運，像是「北港武德宮」就曾以「迎財神直播」的線上方式，讓民眾免出門也能求保佑，許多網友在觀看直播同時，也留言表示「心誠則靈，相信在家看直播也能被保佑」，另外也有許多民眾大讚「出門怕被感染，還好有直播」，表示廟宇在疫情期間能有線上直播十分貼心。

全台8大財神廟網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外，「車城福安宮」及「竹山紫南宮」也因應疫情升溫，宣布暫緩新春現場搶頭香及發放錢母的活動，讓許多期待已久的信徒大嘆「又重演去年過年前喊停的狀況了」，並期盼疫情能早日舒緩，讓善男信女可到現場沾沾喜氣。

觀察網友熱議的招財小物，可發現民眾最關注與「發財金」相關的招財幸運物，如「錢母」、「開運紅包」等，但也不乏有網友疑惑「錢母真的這麼靈驗嗎？為什麼大家都在搶」，引起部分民眾的親身經歷分享「親戚每年都會去求，他家生意真的蒸蒸日上」，但也有網友認為「心安福氣就來吧，命運還是掌握在自己手裡，不用太迷信」等。

網友熱議10大招財小物網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除此之外，許多民眾也會選擇在家擺設「招財貓」、「聚寶盆」、「水晶」等裝飾，以求財源滾滾來，而近來德國家飾品牌也多出「多色招財貓」擺飾，透過各大網紅及Youtuber的介紹及開箱，吸引許多網友熱論，並表示「以前覺得招財貓很俗，但這個（招財貓）真的超好看，當成擺飾也開心」，另外也有民眾幽默表示「德國人真的懂招財貓嗎？當成吸引力法則擺著就好啦，不用太期待效果」等。

除了傳統擺飾，近日爆紅的「美輪明宏手機桌布」，也是時下年輕人的招財小撇步之一，網上盛傳具有通靈體質的美輪明宏於日本節目「靈能之泉」中扮演傳道士，受到台灣知名網紅的轉發分享，因而在台灣爆紅，有網友就表示「美輪明宏本來身世超坎坷，但他體質好運，所以都迎刃而解」，也開始有民眾以美輪明宏的照片作為桌布，希望能在新的一年財運亨通，此事也讓遠在日本的美輪明宏表示「相當感恩大家的關注，但我其實沒這種力量可以改變命運」，提醒民眾無需過於迷信。

儘管今年春節伴隨疫情升溫的影響，許多大大小小的新年祈福活動都因此取消，但民眾還是有許多能在家祈求財運的方式，無論是在家觀賞線上直播，或是準備自己的招財小物，相信大家都能「心誠則靈」，在新的一年財源滾滾來。

【本文轉載自Social Lab社群實驗室，經Social Lab社群實驗室授權轉載】