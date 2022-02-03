新北市長侯友宜今到淡蘭古道視察。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到淡蘭古道視察。（王揚傑攝）

北部、高雄出現「多重傳播鏈」 侯友宜：新北今無新增個案

新北市長侯友宜今（3）日視察石碇區淡蘭古道防疫措施，媒體詢問北部及高雄都出現多重傳播鏈，是否擔心延燒到新北市？侯友宜表示，目前新北市疫情穩定，今天沒有新增個案，現階段最重要把疫苗覆蓋率提升，只要大家落實做好防疫，快速接種疫苗，相信新北市疫情可以守住。

侯友宜說。今天是大年初三，初三習俗要睡到飽，這幾天對北部來講，因東北季風天氣濕冷，相對人潮出來旅遊沒那麼多，我們希望能在風景區掌控人潮儀錶板，不要超過人數限制，目前看起來人潮量還好。

侯友宜指出，防疫隨著春節腳步，在各風景區、易造成人潮的公共場所，一定要把防疫做到位，目前在新北各地查看，所有疫情穩定，目前為止到今天沒有新增個案，大家落實做好防疫，相信新北市疫情可以守好。

侯友宜說明，高雄的個案，孩子的戶籍地在新北，爸爸從國外回來，戶籍地在高雄，高雄居家隔離以後解隔，至於新北足跡相對少，所以還是會把防疫做到位，請市民在春節期間把防疫守好。

媒體接著詢問，台北、桃園都有家長陪隔離的小孩因而染疫，台北市長柯文哲提出先讓這些家長優先施打第三劑，新北市的作法為何？侯友宜表示，新北市第三劑一直在衝量，年初二就開始用機動接種站打疫苗，從今天開始陸續到初六，有33家門診醫療院所加入打疫苗，目前已達2成5多一些，希望趕快打到3成。

侯友宜說，先把疫苗覆蓋率提升，保護力增加，這是現階段最重要，只要大家落實做好防疫，快速接種疫苗，把去年落實防疫的習慣性確實做到，相信這波疫情我們有信心可穩穩守住。