李婦捧著失而復得的愛鳥「胖妞」，高興地和拾獲鸚鵡的林男合影。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名林姓男子小年夜晚間在河北路橋上滑手機時，突然天外飛來一隻鸚鵡停在他的肩膀上，由鸚鵡趕都趕不走，林男見鸚鵡有著白色和天空藍混雜的羽色，研判有人飼養，於是將鸚鵡放在紙箱送交派出所，鸚鵡的女主人因愛鳥在過年逃家，心急如焚在2小時前已先報警，見到愛鳥失而復得，當下喜極而泣！

警方指出，42歲林姓男子帶著一只紙箱，於1月30日晚間8時許至三民一分局長明所報案，林男指當晚他在三民區河北一路橋上滑手機時，突然飛來一隻鸚鵡停在他的肩膀上，怎麼趕都趕不走，因見鸚鵡很懂事，研判應是有人飼養，於是將鸚鵡放在紙箱，盼警方幫忙找到飼主。

警方見走失的鸚鵡有著白色和天空藍的羽色，上網查出鸚鵡品種為虎皮鸚鵡後，值班警員回想起2小時前，剛好有1名家住三民區建國二路的52歲李姓婦人，心急如焚至派出所報案，請求警方幫忙留意是否有人撿到鸚鵡。李婦說，該隻2歲的鸚鵡小名「胖妞」從家中飛走，警方當下有記下鸚鵡羽毛特徵，研判李男拾獲的鸚鵡應該就是「胖妞」。

警方通知李婦前來，李婦一眼認出是她所飼養的愛鳥「胖妞」，當下喜極而泣地愛撫抱緊「胖妞」，並感謝林男和警方讓「胖妞」在年節前夕和她團圓。