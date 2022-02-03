據大陸國家衛健委今天（3日）通報，昨天（2日）新增39例新冠肺炎確診病例，包括21例本土和18例境外輸入確診病例。天津、廣東各新增9例本土確診病例佔最多，北京2例，浙江1例。

天津疫情防控指揮部表示，當地2日新增的感染者中，多人為疫情管控人員，並與稍早前河北省的疫情有關。其中，河北區3人、濱海新區和河東區各2人為管控人員在篩查中發現，另紅橋區2人則於發燒門診主動就醫篩查時發現。

經天津市防控領導小組同意，天津市防控指揮部下令自2日下午6時起，將天津市河北區寧園街舒園里5號樓由中風險地區調整為高風險地區；同時將天津市河北區建昌道街中山北里20門，天津市濱海新區大沽街安陽里13號樓，天津市河東區春華街道月光園2號樓調整為中風險地區。

★深圳爆Omicron感染 寶安區停開密閉場所

此外，廣東省衛健委今天（3日）表示，該省昨天新增9例新冠本土確診病例和1例本土無症狀感染個案。其中，深圳市新增共5例確診及無症狀感染病例。該市衛健委2日表示，當日新增的多例病例，均屬同一傳播鏈。

廣東省新增本土確診病例分別為深圳4例，雲浮4例，惠州1例，其中3人為無症狀感染者轉確診；同日深圳新增1例本土無症狀感染個案。上述病例均在重點人群和密切接觸者篩查中發現。全省同日另增4例境外輸入確診病例，均由廣州報告；並新增8例境外輸入無症狀感染個案。

據深圳市衛健委2日消息，當地本輪累計8例本土確診和無症狀感染病例，彼此關聯，傳播鏈清晰。該市疾控中心已完成其中4名患者的病毒基因測序，結果為Omicron變種病毒株（BA.1進化分支）。

在首起病例出現的寶安區，當地疫情防控指揮辦公室宣佈，全區非生活必需密閉場所（包括棋牌室、麻將館、網咖、遊戲廳、茶室、酒吧、卡拉OK、戲院、歌舞廳等）暫停開放。