對華人來說深具意義的農曆春節，是一年真正的總結，也是全家團圓的日子，多數人會在這個大節日享受一番，用豐盛豪華的飲食犒賞自己與家人們，但馬來西亞YouTuber韓曉噯，日前卻在大餐廳吃到臭酸鮑魚，接著又在甜點中吃到毛，噁心到不行。

正妹網紅韓曉噯在年節剛開始就受到震撼教育，上大餐廳吃飯卻吃到臭酸鮑魚，又在食物裡發現謎樣毛髮，當天晚上身體就開始感到不舒服，半夜抱著馬桶崩潰大吐2輪，胃裡還有灼燒感，氣得po文踢爆全程經過。

韓曉噯吃餐廳的臭酸鮑魚跟一根迷樣Q毛，事後餐廳方面的態度，讓她氣得po網投訴。(取材自林慧珊臉書)

韓曉噯轉發自己的私人帳號公開貼文，表示這是她第一個上網投訴的餐廳，各方面都讓她有了「新見識」，她前往用餐，點了高檔料理鮑魚，一入口發現味道古怪，「我告訴你們，你們的鮑魚味道帶酸。你們可愛的高層跟我說你們的鮑魚是酸甘口味的」，她聽了大傻眼，忙問哪個牌子的鮑魚是酸甘口味的，自己還真沒遇過，雙方爭論很久，「我還問要不要介紹批發的給你們，內容我就不詳細說了」。

韓曉噯吃餐廳的臭酸鮑魚跟一根迷樣Q毛，事後餐廳方面的態度，讓她氣得po網投訴。(取材自林慧珊臉書)

而還不只這樁，韓曉噯表示，之後上了甜點，讓她嘆為觀止，一舀起來湯匙明顯飄著一根謎樣Q毛，讓她驚呼：「這毛髮，真的不簡單」，在告知店家後，對方表示會扣掉茶水錢再打95折，但算帳時又弄錯，「我還真的是黑人問號」，又經過一番爭論才終於算對價錢，韓曉噯最後不禁酸言：「感謝你們的折扣，感覺愛心滿滿」，不少網友看了她貼出的照片，也直呼不舒服，更點出那根毛髮的疑點「那彎曲的毛髮真的不敢恭維」、「看了這個毛不像頭髮的！好奇是哪裡的」，實在超噁心。