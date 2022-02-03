桃園市中壢警分局龍興派出所在大年初一接獲一位民眾請求，他說在台北工作無法回家過年，88歲老父親獨自在家，通電話時聲音虛弱，請警方協助前往察看關懷父親。警方前去果然看到老翁神情落寞表示想吃湯圓，員警立即前往購買送達，並電話通知其家屬盡速返家陪伴家人。

警方說，報案人因工作緣故平時居住在台北，大年初一因故無法返家，與父親通電話發現他聲音虛弱，不知是身體有恙還是心情低落，擔憂之際特別致電請警方協助關懷。

員警吳俊彤、羅子瑞前往察看，老翁向警方表示大過年自己一個人，很想吃湯圓，警方聽出老翁弦外之意想要一家人團圓，先是前往超商購買老翁想吃的湯圓，同時請值班同事連絡老翁的家屬返家陪伴。

經警方多方嘗試，終於聯絡到老翁的女兒，她向警方表示初一已有去父親家陪過父親，或許因為逢年過節，父親才會特別怕寂寞，想要有家人陪伴，會在手邊事情告一段落後返家與父親團圓。