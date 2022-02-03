【LIVE直播】桃園物流公司爆群聚！ 鄭文燦最新說明｜2022.02.03

桃園大溪一家物流公司群聚擴大，桃園市長鄭文燦今公布該公司為日翊物流，今再増2例本土確診個案，累計15人染疫，已要求日翊暫停營業；由於日翊為全家超商旗下子公司，全家證實，日翊全體員工配合匡列篩檢、公司全面清消、配送作業暫停，主要影響集中預購項目。

全家表示，子公司日翊物流大溪倉接獲桃園市衛生局通知後，全廠立即進行清消、全員接受篩檢及疫調匡列，物流作業全面暫停。

部分預購商品因配合暫停配送，春節期間將有延遲狀況，造成消費者不便之處，敬請見諒。開工後的配送狀況，依實際復工時程，做滾動式調整。