今天（3日）是大年初三，儘管春節連假尚未結束，國道5號北上段在上午9時至10時車流明顯增加，上午11時至中午12時國5宜蘭至頭城段出現「紫爆」，時速僅13公里，雪隧內也只有時速35公里，高公局指出，用餐時段車流會稍微減緩，但下午2時的高乘載管制實施時段，還會湧現一波北上車潮。

高公局表示，國5北上段在今天上午8時實施匝道儀控管制，9時至10時車流明顯增加，10時38分啟動國5主線儀控；車流增加可能與部分用路人預期收假日塞車心理提前北返，以及避開高乘載管制時段，導致國5一度出現紫爆。

中午12時，國5北上主線從原先的6.5公里車陣，已降至5.5公里，各北上匝道前堵車約0.5至1公里，用路人從宜蘭河橋頭北上抵達雪隧南端入口，約需要36分鐘的行車時間。

高公局建議，用路人使用國道前可多加利用1968 APP、收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞時段與路段，以及了解國道相關疏導措施，也提醒用路人不要疲勞駕駛，行前做好車輛的保養跟檢查。