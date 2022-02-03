1名就讀國一少年，在網路上認識一名男子，兩人聊性事話題愈聊愈慾望愈高漲，李男先自拍下體照給少年，引誘少年也自拍裸照互傳，甚至更進一步約砲，李男事後前往少年家公寓頂樓，鋪好報紙後正準備嘿咻，剛好鄰居上樓曬衣服，當場撞見李男正在下體抹潤滑油，嚇得李男當場落跑。法院審理，認為李男涉犯猥褻、性交未遂罪，判處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間禁止接觸少男，並保持100公尺以外距離。

根據判決書記載，李姓男子在民國110年6月，在網際網路結識一名國一少年，雙方聊到性事話題，李男見少男對性相當好奇，雙方就以通訊軟體LINE互傳訊息。

李男接著就自拍裸照，在LINE上互傳，並引誘少年也自拍自拍生殖器傳送給他觀覽。

一個月後，李男前往少年住處，雙方相約到樓頂嘿咻，先將自備報紙鋪在樓頂地板，接著壓著少年躺在報紙上，自行脫去外、內褲，並使用自行攜帶之潤滑液塗抹於下體，正準備發生關係時，剛好少年鄰居上樓晾衣服，竟然見到李男光著下體，李男立刻旋倉促穿上衣物離去，鄰居也立刻轉告少年父母後報警。

檢警方根據雙方談話內容，以及少男傳的私密照片，加上李男坦承犯行，依法將李男起訴。法官認為，雙方已達成和解，但是李男分別犯下與未滿14歲之男子為性交未遂罪及引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，兩罪共判有期徒刑2年，予以緩刑4年，緩刑期間，李男除要交付保護管束外，並依和解內容支付賠償金額，且禁止騷擾、跟蹤及以任何方式聯繫少男

法官審酌，李男為滿足一己私慾，引誘少年拍攝猥褻數位照片，並傳送給他觀看，又相約於戶外進行性行為，僅因遭鄰居發現而未能得逞，對少年之身心健康及人格發展造成嚴重戕害，但念及李男坦認犯行，並與少年及父母和解，判他有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間禁止接觸少男，要距離少男100公尺。