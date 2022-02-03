鹹酥雞在我們的生活中已成了必要的存在，撲鼻的香味、酥脆的口感，收獲不少饕客的胃，然而看似絕不會踩雷的鹹酥雞攤，其實也有讓網友勸退的食物，一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文詢問，「廢友們你們鹹酥雞不喜歡夾的食物是什麼呢？」立馬引起網友熱議，更有網友直接點名「這三項」大喊：光看就無法下肚！

你也有鹹酥雞攤絕對不夾的嗎 （示意圖／達志影像）

原PO發文表示，平常大家都是詢問到鹹酥雞攤應該要點什麼、或哪些必吃，像是永遠座落在必點清單的鹹酥雞、甜不辣、豬血糕、炸魷魚、薯條等，除此之外版上也有許多文詢問大家，「吃鹹酥雞你們絕對少不了哪一樣靈魂？」，而不少人也都認為「九層塔」及「蒜頭」就是靈魂所在，不過，他更好奇「大家不喜歡點什麼？」，且又是有哪些原因呢？

九層塔及蒜頭是靈魂之一 （示意圖／達志影像）

貼文一出，也引發網友熱議，且聲浪一致，紛紛表示：「米血，因為炸得好吃的沒幾間」、「米血，有時候跟你硬碰硬」、「芋頭！是邪教」、「芋餅，炸完吃起來像吃炸肥肉」、「雞屁股，我家沒人敢吃」、「雞屁股（不敢吃）」、「雞屁股吃下去就像吞油，我不行」、「雞屁股真的先不要，腥味很難處理的好」、「我覺得芋餅其實也很母湯，吃起來沙沙的」。

也有提出其他黑名單，紛紛留言表示：「青椒絕對無法」、「花椰菜，看起來都超乾的」、「百葉、豆乾」、「玉米，我不喜歡卡牙縫的感覺」、「豬血糕，因為很容易炸到太硬黏牙」、「菜類，好油膩」，除了上述三項黑名單外，再來都是蔬菜類的居多，其實蔬菜類透過油炸方式來呈現非常不適合，因蔬菜太吸油，熱量高到你無法想像，建議還是斟酌為妙喔！