烏東局勢戰雲密布一觸即發，不過，西班牙《國家報》取得的機密文件顯示，若俄羅斯表達善意，美國願意討論不在烏克蘭境內部署地面發射飛彈或戰鬥部隊。

香港《星島日報》引述《國家報》報導稱，此機密文件是華盛頓當局以及北約組織針對俄羅斯所提安全要求的書面回覆。《國家報》未交代是如何取得此機密文件。

報導稱，該報披露的機密文件內容，美國願意討論美俄雙方以條件為基礎的對等透明措施以及對等承諾，以避免在烏克蘭領土上部署具攻擊性的地面發射飛彈系統，以及被賦予戰鬥任務的永久部隊。

報導指出，美國及其北約盟友也準備討論對等措施，避免發生空中或海上危險事件，並向莫斯科當局保證，不會在羅馬尼亞及波蘭境內部署戰斧巡弋飛彈。美國長期以來都表示，北約部署在羅馬尼亞的歐洲飛彈防禦系統，以及計畫在波蘭部署的飛彈，將不會作為未來防禦俄羅斯之用，而是要捍衛來自伊朗以及中東地區的威脅。

美國在書面答覆中，提出有關羅馬尼亞和波蘭飛彈地點的透明度，如果莫斯科也對俄羅斯境內的兩處地點作岀同樣行動的話。

報導稱，俄羅斯總統普丁1日在莫斯科發表講話時說，克里姆林宮正在研究美國和北約對俄羅斯提出的要求的回應，但表示，這些回應遠遠不夠。他說，「很明顯，俄羅斯的基本關切最終被忽視了。」

普丁表明，雖然美國聲稱擔心烏克蘭的安全，但它其實正在利用這個前蘇聯國家作為遏制俄羅斯的「工具」。

普丁稱，西方拒絕滿足俄羅斯的要求，違反他們對所有國家安全完整性的義務。他警告說，烏克蘭加入北約可能導致烏克蘭發動軍事行動，重新控制俄羅斯吞併的克里米亞或烏克蘭東部由俄羅斯支持的分離主義分子控制的地區。