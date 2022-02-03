八仙山、大雪山遊樂區櫻花綻放，因受天氣濕冷影響車流順暢，是賞花好時機。（東勢林管處提供／陳淑芬台中傳真）

今年春節又濕又冷，中部山區春節遊客銳減！東勢林區管理處育樂課長洪幸攸今天表示，八仙山、大雪山國家森林遊樂區的櫻花均已盛開，去年大年初一至初三的單日遊客達千人至1600人次不等，今年1日（初一）至2日（初二）僅有700至900不等人次，人潮不多、車流順暢，是賞花的好時機，尤其大雪山的櫻花品種多，將接力持續綻放到2月底。

洪幸攸說，八仙山的山櫻花目前正盛開，尤其是親水區、小櫻花林及櫻花林，到處可看綻放的粉紅花朵，今天大年初三並未下雨陰天，車流順暢。大雪山因天候不佳，人潮較少，車流順暢，陰雨天多起濃霧，氣溫約為攝氏10至15度，遊客中心周邊住宿區及35k收費站等山櫻花已綻放，園區內櫻花品種眾多，目前霧社櫻跟關山櫻還未開放，估計約在2月下旬將接續綻放到2月底，喜愛浪漫櫻花的民眾不要錯過賞花良機。

洪幸攸指出，今年春節2月1日（大年初一）至2月3日（初三）遇到寒流、天氣濕冷，轄區內的八仙山、大雪山國家森林遊樂區遊客較去年減少，去年八仙山在初一到初三期間，單日入園遊客從1200人至1620人不等；大雪山則有910人至1541人次不等。今年八仙山在1日入園人數有628人、2日為752人；大雪山在1日有780人、2日為833人。

東勢林區管理處考量八仙山國家森林遊樂區內停車位有限，為了讓遊客可輕鬆走春，2月2日（初二）至2月5日（初五）期間自豐原客運谷關站到八仙山遊客服務中心路段，定時提供免費公車接駁服務；自行開車民眾將車停在谷關立體停車場，搭乘免費公車至八仙山收費站。