國道１號彰化段，車陣湧現，車速下降，狀況不斷。（國道即時影像提供／吳敏菁彰化傳真）

國道１號彰化段，車陣湧現，車速下降，狀況不斷。（國道即時影像提供／吳敏菁彰化傳真）

國道１號彰化段，車陣湧現，車速下降，狀況不斷。（國道即時影像提供／吳敏菁彰化傳真）

初三睡到飽，國道一號南下埔鹽系統道員林，北斗北上到員林段，從上午10點起又湧現了龐大車陣，陷入了一片「紅色警戒」，車速降到2、30十公里，國道3號彰化段也和昨天一樣，上午已發生8起追撞事故，都自行排解，國道3、4日今明兩天，從下午13點開始到18點都實施高承載管制。

「過了娘家，又開始出遊了！」國道初二車輛較平常日多了近兩倍，初三仍沒有緩減，不少人趁著初四就要開工了，一大早就準備返鄉，早點上國道，避免被高乘載管制，更有不少連假還繼續到周日，興沖沖的出發到外地度假了，彰化溪州公園、北斗肉圓和彰化市八卦山月影燈季和市區燈海、小吃等，都吸引龐大遊客慕名前來，國道彰化段南北向都湧入龐大車陣。

國到三號從和美段進入彰化系統到快官到，因「撞」況不斷，從上午到中午都呈現一片紅色警戒，車速維持在20至40公里之間，只能緩慢前進。國道第三大隊統計，初三上午和初二一樣，都共出現8起追撞，但都是小車禍，自行排解，沒有大礙。

國道1號南下彰化系統到埔鹽還好，車速還能維持在60至80之間，但埔鹽到員林則又塞成了紅色警戒，也是撞況不段。北上則從北斗到員林整段紅爆了，駕駛也習慣了，反正駛到這裡「必塞」已成傳統。

高公局提醒，國1、國3，從3日至4日，每日13時至18時，實施高乘載管制，除直接銜接國1及國3之新竹系統交流道以外，各系統交統道及一般交流道均進行，原封閉之交流道入口仍維持封閉。