大年初四（週五）正好是24節氣的「立春」，表示春天來臨，在術數上也是新一年的開始，而新年是否能迎來好運，也是眾人所好奇的，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師近日在臉書粉專表示，4星座在立春後將迎來財神，善用資源能夠賺到不錯的收入，若有投資打算，要好好把握這段時間。

第4名、雙子座

雙子座在立春後，偏財運相當不錯，可以趁這段時間買樂透或刮刮樂試手氣，如果近日做夢夢到數字，睡醒後趕緊記下來，作為購買彩券的參考依據，另外也可以研究一下投資理財的相關標的物，能夠獲得不錯的收穫。

第3名、巨蟹座

巨蟹座立春後會感受到工作變得非常忙碌，財源也會跟著進來，所以可以在工作上多安排行程與事宜，全力衝刺會有不錯的成績，假若有投資理財的計畫，立春後是非常好的時機點，建議他們逢低買進。

第2名：摩羯座

摩羯座的財運非常不錯，若平時有在兼差，立春後金錢收入會比以往多，這一段時間可以多展現個人才華，有機會遇到貴人相助，因此千萬不要太過低調，以免讓賺錢機會溜走，平時多善用網路資源經營自己，能夠有一番不錯的成果。

第1名、天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，返回工作崗位多為自己爭取資源，將會獲得不錯的效果，雖然目前手頭上有一些資金可運用，但還是要節省一點，千萬不要因情緒而過度消費，最好將錢存起來，未來若有發展副業的計畫，將會是很好的基石。