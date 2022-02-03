新北市長侯友宜今到淡蘭古道視察。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到淡蘭古道視察。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到淡蘭古道視察。（王揚傑攝）

為落實春節期間防疫措施，新北市長侯友宜今（3）日上午至石碇區淡蘭古道視察人流狀況，由於天候濕冷，一路上陰雨綿綿，沿途僅見零星遊客，侯友宜仍熱情向民眾拜年，並提醒市民朋友春節期間心情放鬆但防疫不能鬆懈。

侯友宜表示，春節期間要避免到人潮擁擠的地方，可以到短旅程風景好的近郊走一走，最重要還是要把口罩戴著，量體溫、勤洗手，保持社交距離，春節期間他都會到各地近郊風景區巡察，看有沒有落實防疫，今天到淡蘭古道石碇的入口來看吊橋及附近的風景區，人潮還算好，防疫也做得非常到位，謝謝市民朋友的配合。

侯友宜說，今天是大年初三，習俗是要睡到飽，加上天氣濕冷，透過人潮儀表板觀測目前新北各風景區的人流量都不多，但仍然不可鬆懈。

侯友宜要求各區公所兼顧防疫與地方經濟，區長們要到各風景區巡視，做好防疫宣導，提醒民眾把防疫做到位，市府也將持續觀測郊區景點人流情況，隨時掌握人潮的流量，讓大家都能平安過好年。