臉書母公司Meta第4季財報表現不穩，主要廣告事業受到威脅、「元宇宙」（metaverse）願景開支巨大，以及預測未來營運將走弱等因素，導致Meta盤後交易股價暴跌逾20%。

法新社報導，分析師預期臉書每天活躍用戶量為19.5億戶，但Meta報告為19.3億戶；這種數據是企業成長曲線的關鍵指標。

根據財報，臉書平台用戶不但不見成長，2021年最後一季全球用戶平均每天流失約100萬戶。

此外，Meta第4季成本比前一年同期飆升38%；截至2021年底，Meta員工人數增加23%，達7萬1970人。

尤其是Meta示警，蘋果公司（Apple）去年所訂廣告目標鎖定的規定，可能對Meta第4季財報造成負面影響。

路透社報導，這家創立18年的科技巨擘也面臨TikTok和YouTube等影音平台的壓力，表示因為競爭加劇關係，預期Meta未來一季的營收將減緩。

Meta在盤後交易股價崩跌22%報約251美元，市值蒸發2000億美元。