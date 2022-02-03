台南市一名男子去年4月間從大陸返台，居家檢疫時住在透天厝的3樓房間，2名弟弟另住不同層樓，台南市衛生局認定違反「1人1戶」規定，裁罰每人各10萬元。不過李男不服居家檢疫通知書說明不清，提出行政訴訟，台南地方法院審理認為，居家檢疫通知書正面規定「1人1戶」基準，背面又有「家人同住應遵守事項」，容易讓民眾理解為兩者是並存的附加條件關係，認定疾管署規範不清，衛生局是裁量違法，並裁定李男免罰。

李姓男子去年4月間返台，在疾管署的入境檢疫系統進行健康申報將於麻豆家中居家檢疫14天，隔日區公所里幹事會同警員查訪時，李男獨自在家隔離，詢問其家中是否有其他人時，李男老實回答家裡還有2個弟弟原本就住不同層樓，他一個人在3樓房間隔離。

里幹事回報台南市衛生局，該局認為李男違反居家檢疫「1人1戶」規定，要求他立即改善，雖李男的2名弟弟當天搬出，讓李男1人在家居家檢疫14天結束，但衛生局仍裁罰李男及2名弟弟各10萬元。

李男不服提出行政訴訟表示自己按規定居家檢疫，檢疫通知單上寫「1人1戶」，也同時載明「應儘量與家人分開居住，共同生活者須一同採取適當防護措施…」，他按規定遵守，沒有和弟弟接觸，不知為何仍遭罰款，他和胞弟經濟狀況都不佳，無法負擔高額罰鍰，請求撤銷。

台南市衛生局反駁，李男確實未符合1人1戶規定，考量他初犯且沒有不良動機，也未造成其他損害，裁罰最低額度10萬元。

台南地院判決書指出，李男拿到的居家檢疫通知書正面載有「1人1戶」的基準，有該戶內無非居家檢疫者之定義，但背面又有「家人同住應遵守事項」，指引「應儘量與家人分開居住」、「共同生活者須一同採取適當防護措施」等事項，很容易讓民眾理解為兩者是並存的附加條件關係。

法官認為，通知書規範上的「符合該戶內無非居家檢疫者」很容易讓民眾看不懂，也看不到更白話的描述例如「於檢疫期間，申報居家檢疫的房屋建物內僅能由該居家檢疫者1人獨自居住，不得居住其他人。」這種文字敘述只要預先審核，就能避免歧異的發生，認定檢疫通知書的規範內容不明確，可歸責於主管機關。

法官也認為，無論基於防疫目的，使人民易於遵循規範，及處罰人民違規的前提上，行政機關有責任以簡潔明確的文字呈現規範，避免語意含糊，不可有語意矛盾的邏輯。

判決書指出，10萬元罰鍰適最低基本工資2.4萬的4.16倍，是筆不小的數目，衛生局認為李男有怠於查詢規範內容而有可規責受處罰之處，但10萬元罰鍰並非輕微，宜考量過失減免處罰事由，衛生局一概不論就直接開罰是裁量違法，應予撤銷，裁定李男免罰。全案仍可上訴。

台南衛生局針對本案回應指出，為了預防疫情擴散，政府於2022年1月15日起至110年5月15日止實施「1人1戶」居家檢疫，以1個門牌號碼為1戶為基準，本案裁罰3人，每人各10萬元。