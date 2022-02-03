俄羅斯總統普丁明天（4日）將展開訪華行程，不僅將出席北京冬奧會開幕式，還將會晤中國國家主席習近平。普丁今天（3日）透過新華社發表署名文章，表示將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題。

普京表示，計畫重點討論發展經貿合作的問題，共同實現經濟穩定增長、提升公民福祉、增強競爭力，共同抵禦當代風險和挑戰。討論國際熱點問題也將是本次訪問的重要內容，對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎，指中俄兩國在當今複雜的國際局勢中發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容，並努力加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受到侵蝕。

大公文匯全媒體報導，克里姆林宮表示，普丁與習近平將於4日共進午餐，可能簽署超過15份協議，並準備多份天然氣領域的新協議，標誌著中俄兩國天然氣領域合作發展更進一步。