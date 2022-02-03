即將開幕的北京冬季奧運會過去幾天來陸續有出席人員檢測出新冠確診病例，當中數十人為運動員代表團成員，他們能否如期參賽成為未知數。北京冬奧官員對疫情影響並不十分擔憂，觀察人士表示，無論如何，這屆冬奧將如期進行下去。

北京冬奧組委會公佈的資料顯示，自1月23日以來共有232名冬奧相關人員新冠複檢呈現陽性，其中76人是運動員和隨隊官員，包括57人在機場入境時複檢陽性，19人在閉環內複檢陽性。大多數複檢陽性者都無症狀，其中11人因為有症狀而入院接受治療，但是症狀都不嚴重。

《美國之音》引述，北京冬奧會引述醫療小組首席專家麥克洛斯基（Brian McCloskey）表示，雖然陽性病例在增加，但是「總體在預估的可控範圍內」，「目前我們在閉環內並未發現顯著的傳播，而且對此也不特別擔心。」

為了防止新冠病毒傳播，北京冬奧會採取閉環管理，實施比東京夏季奧運會更為嚴格的防疫規定。所有人員在前往北京必須有2次檢測陰性，進入閉環後通過官方提供的專用交通工具往返賽場和住處，不能與外界接觸，每天都要接受核酸檢測。

北京冬奧的防疫規定，複檢陽性者會被隔離，並且在達到被認為安全的標準後才能解除。已經有許多運動員因出發前被檢出陽性而被迫放棄比賽。（圖／路透）

報導說，運動員和衛生專家對冬奧新冠病例的出現並不感到吃驚，俄勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝表示，Omicron在全球多地肆虐，冬奧人員可能在旅行或到達北京之後受到感染，奧運期間集體居住也容易導致病毒傳播。冬奧會醫療專家說，如果確實出現聚集傳播，肯定會啟動應急預案、檢測追蹤，但目前看來還沒有必要。隨著未來一兩周抵達北京進入閉環的人數減少，陽性病例數量可能也會隨之下降。

報導引述羅格斯大學（Rutgers University）分子生物學家埃布賴特（Richard Ebright）指出，在Omicron肆虐之下舉辦賽事風險很高，對中國來說具有挑戰，審慎的做法是推遲或取消比賽。

觀察人士認為，中國無論如何都會讓冬奧會舉行下去。紀駿輝表示，冬奧會上新冠疫情程度難以預測，「北京的重中之重是，確保不管發生什麼，都要將冬奧會進行下去直到結束」，因為這是展現中國是一個富裕現代化國家的黃金機會。此外，中國也無法承受不能圓滿舉辦冬奧會而帶來的顏面損失，尤其是與日本在疫情期間成功舉辦2021年夏季奧運會相比較，加上中國要展現對疫情的控管能力、成為應對疫情「模範國家」的雄心。

雖然運動員期待參加冬奧會，但是北京嚴格的防疫規定以及陽性病例的增加也讓一些運動員感到不安，因為多年的努力和付出可能在比賽還沒開始前就被畫上了句號。目前尚不清楚有多少運動員新冠檢測陽性，以及他們是否能夠如期參加比賽。

報導指出，據北京冬奧的防疫規定，複檢陽性者會被隔離，並且在達到被認為安全的標準後才能解除隔離，比如無症狀者需間隔24小時、連續2次核酸檢測呈陰性。已經有許多運動員因出發前被檢出陽性而被迫放棄比賽，一些到北京後才被檢出陽性的選手們也在擔憂是否能如期參加比賽。

北京冬奧會將在北京時間2月4日正式開幕，冰壺比賽已在週三拉開帷幕。