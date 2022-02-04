電動車、高速運算（HPC）、人工智慧（AI）等產業大趨勢，為相關零組件業者帶來強勁成長動能。台廠歷經多年轉型卡位，取得絕佳競爭優勢，包括台達電、崧騰、雙鴻、群電、信邦、胡連等去年營運創高後，今年都有機會再戰新高。

法人表示，除了綠能減碳趨勢帶動電動車發展外，遠距、零接觸模式持續帶動無人化工廠、自動化、線上線下整合等新興業務發展，將進一步驅動AI、HPC、伺服器等產業持續成長。

台灣零組件廠商去年儘管面臨疫情、供應鏈斷鏈、原物料成本高漲等因素，但包括電源廠台達電、崧騰、群電、散熱廠雙鴻、連接器與線束廠信邦、胡連等逆勢突圍，締造營運佳績，今年可望乘勝追擊再戰新高。

台達電2021年營收突破新台幣3000億元，年增11%，創下歷史新高。展望今年，除了缺料問題可望緩解、帶動電源相關產品出貨順暢外，法人看好中國工業自動化需求，包括資料中心、伺服品、儲能、車用零組件等產業，都將帶動台達電今年營運再攀高峰。

近年來營運快速成長的群光電能，受惠雲端智能等產品需求強勁，推動2021年營收衝破400億元大關，來到403.6億元，年增近16%，創下歷史新高。

展望今年，群電指出，由於運用於高效率運算、AI的4000瓦伺服器新產品預計今年第1季開始貢獻營收，今年營運可望逐季成長，再創歷年新高，目標是2024年達成年營收500億元規模。

由於來自電動工具機、家電的需求強勁，電源控制機構件廠崧騰2021年營收69.3億元，年增48.7%，改寫新猷，成長幅度優於預期；展望今年，受惠客戶現有高階工具機、家電客戶出貨持續擴大，加上布局多年的電動車和醫材開始發酵，法人預估，隨著營運成果向上堆疊，將續戰新高。

面對伺服器新平台瓦數升高，散熱模組複雜度提升的產業趨勢，雙鴻布局伺服器多年，發展液態冷卻解決方案，應用於伺服器、超級電腦等領域，積極爭取客戶。

隨著元宇宙及車聯網等各項新興應用，帶動高速運算需求強勁，加上英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代平台認證同步到手，伺服器及資料庫中心散熱需求可望成為雙鴻未來幾年營運的新動能，雙鴻樂觀看待今年整體營運進入躍升期。

連接器績優生信邦電子2021年營收寫下連續10年創新高紀錄，展望2022年，信邦內部訂下各事業體均呈現雙位數成長目標，整體業績將維持穩步成長的模式，營運可望再超越2021年。

端子線束廠胡連2021年營收同樣改寫新高紀錄，展望今年，隨著汽車市場回穩，加上歐、美、亞洲市場布局效益逐步顯現，胡連也看好今年營運將續創新高；除了2021年下半年進入美系電動車大廠電池管理模組連接器供應鏈外，今年出貨品項將再擴增，營收貢獻將顯著跳升；另外，歐洲新客戶也將從2月開始出貨，進入收割期。（編輯：張良知）1110203