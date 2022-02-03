春節連續假期新北市初一到初三停止收運垃圾，明（4）日初四起恢復正常收運，提醒市民朋友做好垃圾分類，並多加留意垃圾車響鈴音樂，屆時再將垃圾交付給循線垃圾車。

環保局說明，初一至初三停收期間，新北市仍開放67處定點收運點，供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤積在家中，故為讓民眾能夠將家中堆積3日的垃圾排出，清潔隊明天除開始恢復正常垃圾收運外，將增加一趟垃圾收運，請民眾確實做好垃圾分類並使用專用垃圾袋將垃圾排出。

清潔隊表示，歷年過年後的垃圾量都會比平常日多1倍以上，垃圾車一趟接著一趟，常來不及休息，提醒民眾，務必做好垃圾分類，以利隊員更快將大家的垃圾及資源回收物妥善收運或回收處理。

環保局提醒，民眾交付垃圾時除做好分類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成公共安全意外。

危險物品包含造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式可利用「回收物品易查通」（https：／／recycle.ntpc.gov.tw／Article／Page／16）查詢。

環保局指出，初四由於垃圾及資收量都較多，垃圾車及資收車可能無法準點恢復正常垃圾收運，將以播放垃圾車響鈴音樂通知市民，另可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態（https：／／crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw／），或直接電洽環保局所屬各區清潔隊或撥打免付費諮詢專線0800-010-857（0800-鈴一鈴-幫我清）詢問。