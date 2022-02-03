韓綜《Running Man》班底之一的南韓女星全昭旻（전소민），最近在新劇《櫥窗：女王之家》展現與節目不同的形象，甚至大膽拍攝側身全裸的激烈床戰，人氣更上一層樓，上月卻不幸發生意外導致腳掌骨折，立刻安排住院動手術，10幾天後由親弟全旭旻在IG發照片代報平安，才讓粉絲稍微鬆一口氣。

全昭旻1月19日從事私人行程時受傷，被醫師診斷需要開刀，而當日也順利完成手術，她所屬的經紀公司King Kong by Starship當時證實此事，並回應：「手術順利結束，正在恢復當中，目前還沒有決定何時復出」，由於需要時間康復，全昭旻缺席1月24、25日的《RM》錄影，接拍的新戲《Cleaning Up》進度也被耽擱。

還好她的弟弟全旭旻1日協助在IG更新動態，PO兩張與全昭旻的合照代為報平安；畫面中，全昭旻配戴綠色鴨舌帽，身穿白色羽絨衣和嫩綠色長褲，左腳打著石膏，坐在輪椅上，雖然戴著口罩和眼鏡，仍可從眉眼中看出精神尚可，一旁的全旭旻負責推輪椅，並在貼文中寫道：「姊姊不要生病了。」短短幾個字道盡姐弟的好交情。

許多韓國網友紛紛湧入留言關心：「感謝更新，早日康復！」、「我們非常想念昭旻！請照顧好你的姐姐！謝謝」、「快點好起來姐姐，最好的兄弟姐妹」。