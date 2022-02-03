台灣檳榔業自成一種文化，除了路旁真人服務每個司機的飲食需求外，還要幫顧客養眼睛，印象中檳榔西施通常都是青春辣妹，穿著也比較清涼，多數都不吝展現性感好身材，甚至還會互相比拚尺度，但今天有網友分享一名檳榔西施，全身包緊緊，卻引發暴動，讓一群老司機直呼戀愛了。

不裸不露的檳榔西施，竟然引發話題！有網友在「爆廢公社二館」臉書社團貼出尋人啟事，附上一部隨手拍影片，提問「看到LINE群老司機分享的影片，有人知道這是哪間檳榔攤？」，隨即引發熱烈討論。

影片中的女孩有別於過去認知的檳榔西施形象，穿著輕飄飄的長袖白色襯衫搭配熱褲，皮膚白皙，只是她又沒露雙球也沒穿著清涼，身材非常纖細，沒有傲人上圍或是不科學的曲線，甚至臉上沒有濃妝豔抹，妝容相當淡雅，自然飄散著小清新氣質。

而就是這樣自然美，成了檳榔西施中的一股清流，雖然有人覺得這位檳榔西施的姿色並不怎麼樣，但還是有許多老司機暈船，大讚她真的很美麗，「有點可愛」、「好可愛，清純」、「看起來好清純喔真少有了」、「她不是西施是仙女」、「看到她就想到初戀滋味」、「初戀的感覺」，甚至有女生留言，也覺得這位檳榔西施很正，「連我都想去找他拍照買飲料了」。