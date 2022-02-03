高雄市大寮區租屋宿舍今午傳出火警，屋內廚房燒毀，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

大年初三，高雄市大寮區鳳林三路一棟租屋宿舍今（3）日正中午突然傳出火警，消防局獲報，出動18車39人前往馳援；消防員抵達現場後，發現屋內有濃煙竄出，有民眾受困屋內，立即佈水線並架梯搶救，順利救出5名移工及2名台灣籍房客，其中3人受驚嚇送醫觀察無大礙，火勢30分鐘內撲滅，廚房燒毀，財損及詳細起火原因由警消調查中。