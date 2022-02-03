初三高雄租屋宿舍傳火警 5移工2房客驚魂逃生 14:212022/02/03 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市大寮區鳳林三路一棟租屋宿舍今（3）日正中午突然傳出火警，消防局獲報，順利救出受困民眾。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大寮區租屋宿舍今午傳出火警，屋內廚房燒毀，所幸無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 大年初三，高雄市大寮區鳳林三路一棟租屋宿舍今（3）日正中午突然傳出火警，消防局獲報，出動18車39人前往馳援；消防員抵達現場後，發現屋內有濃煙竄出，有民眾受困屋內，立即佈水線並架梯搶救，順利救出5名移工及2名台灣籍房客，其中3人受驚嚇送醫觀察無大礙，火勢30分鐘內撲滅，廚房燒毀，財損及詳細起火原因由警消調查中。 超駭人！內壢交流道自小客飛撞號誌桿如「捲麻花」 破碎車體掛半空 已婚男主播性騷女員工 帶到台內「秘密基地」關燈嚇壞她 #大年 #初三 #租屋 #消防員 #屋內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大年初三尖峰日 高速公路爆大量 高乘載今實施 07:002022/02/03 生活 火神英雄新夥伴 高雄9輛新雲梯車上工 18:592022/01/28 寶島 澎湖汽車自撞路樹車頭全爛 7人受困搶救中 17:062022/02/02 社會 小年夜未返家過節 彰化母女因住處浴室磁磚鬧翻 12:382022/01/31 社會 除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 17:552022/01/31 社會 2021台北市熱門路段房價＆租金索驥上市 16:092022/01/27 區域情報-台北 李嘉欣險沒命出院猛曬聚會照 手暴瘦如骷顱嚇人 14:022022/01/25 娛樂 宜蘭最夯景點 初三清水地熱湧人潮 10:482022/02/03 生活 高雄消防無人機搶救溺水 下秒「猛墜水中」消失眾人尷尬 23:332022/01/24 社會 大師級租屋！他4步驟「賺到老婆＋1間房」 網全跪了：自嘆不如 17:452022/01/22 財經 嘉縣消防局首發「虎力勇猛男桌曆」猛男靚女結合在地觀光亮點 14:492022/01/26 生活 打完BNT後不適 花蓮縣警局主秘昏厥2天 葉克膜搶救不治 12:382022/01/28 社會 嗨過頭！台中4男深夜飲酒爆口角 2人持刀互砍1人命危 11:072022/01/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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