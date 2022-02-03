網友分享刮中百萬大獎的經驗。（圖／取自Dcard論壇）

該名網友貼出現領獎金的照片佐證。（圖／取自Dcard論壇）

台彩過年期間推出限定版「2000萬超級紅包」刮刮樂，吸引不少民眾試手氣，這幾天也有多位幸運兒刮中百萬大獎，有網友就在Dcard論壇上分享自己刮中百萬的經驗，並Po出8捆超厚現金的照片佐證，引起網友們熱烈討論。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，初二吃完火鍋，對面剛好有一間彩券行，臨時起意進去刮刮樂，「結果姪女指定要這張2000的，想說好啦過年刮一下，結果沒想到是100萬啦。」原Po也貼出的刮刮樂中獎照片與8捆現金證明所言不假，文章一出引起網友們熱烈討論。

網友紛紛留言希望狂吸（C）他的幸運之氣，沾沾喜氣「ccccccc爆，昨天刮中五千，希望等等去刮也一樣好運」、「哇好棒，運氣好好」、「太猛⋯⋯⋯恭喜，順便吸爆」、「要買一大堆娃娃給姪女了」、「Cccccc恭喜呀恭喜，發呀發大財。」

此外，原Po還在留言處貼出另外兩張中5000元的刮刮樂，羨煞眾多網友，他也笑稱，「完蛋了，會不會今年運氣都用完了」網友留言表示，「太扯了，平常多做善事」、「好羨慕，運氣真的很好。」

值得一提的是，原Po雖刮中百萬大獎，但扣稅後僅能拿回約80萬的獎金，主要是因為按照各類所得扣繳稅率的標準，政府舉辦的獎券是採用20％的固定稅率，獎金沒有超過5000元就不用課稅，但只要一超過，就需要扣全額獎金20％的稅款。