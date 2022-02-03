初三本土暴增22例、境外+34！再爆一家4口確診感染源不明 高雄單日15例最多

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增56例確定病例，其中34例境外移入、22例本土個案。本土個案中，除礁溪長榮、高雄港、日翊物流的延伸個案外，今再爆出不明感染源群聚，為一名境外移入個案的一家人，因個案於自主健康管理期間發病確診，與返台的家人接觸未滿2天，家人就發病，感染源待釐清。

今日新增本土個案為11男、11女，介於未滿10歲至70多歲，其中有9人是在隔離期間檢出。今日本土個案分佈為高雄15例、桃園佔7例。高雄新增個案包括礁溪長榮相關6例、高雄港9例；桃園新增個案則是日翊物流2例、感染源不明家庭群聚4例。

指揮中心發言人莊人祥表示，高雄新增個案中，礁溪長榮酒店相關群聚有6人，其中2人已被匡列隔離，其餘4人是一家人，其中1人曾與到北上旅遊一家人家中做客的案18773於1月25日接觸，其餘家人在1月31日起陸續發病，自行就醫檢出。另高雄港今也新增9例，其中6人是隔離期間檢出，3人是旗津社區擴大採檢發現。

至於桃園，今日新增7例，其中加貝爾幼兒園新增1名陪病的爸爸確診，而日翊物流則新增2例，為1名員工及員工家人，這起群聚案確診規模增至15人，包含12名員工、3名員工家人。莊人祥表示，目前桃市府已勒令該公司停工，有250名員工居家隔離，另有約1000名員工預防性隔離5天，2月6日還需再度採檢。對於日翊物流對社區的風險，他表示，目前確診的員工主要從事理貨工作，主要的影響還是公司內部環境。

此外，桃園今日也新增感染源不明群聚案，為今日境外移入個案的家人，這名境外移入個案為案19042，是1月15日自大陸入境的40多歲男子，入境後接受14天檢疫，期滿採檢陰性後，於1月30日回到桃園，但在隔日晚上開始咳嗽，經快篩檢出陽性，次日PCR採檢確診，目前暫列境外移入個案。

莊人祥表示，男子確診後，衛生單位也陸續匡列男子的家人，於2月2日安排接觸者採檢，在6名家人中檢出4人陽性，分別是男子的妻子、子女及弟弟。由於男子是在自主健康管理期間發病，且Ct值偏低，和家人接觸未滿2天，家人就發病，還不清楚是誰傳誰、如何傳，此群聚的感染源尚待釐清。

至於今日的境外移入個案，為14男、19女、1例調查中，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國（10例）、中國大陸、英國、菲律賓、日本及澳大利亞（各2例）、泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典(各1例)移入；另9例調查中。截至目前，國內共累計1萬8958例確診、128例空號、851例死亡。