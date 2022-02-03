水利署南區水資源局進行曾文水庫清淤工作，今年挑戰抽泥350萬立方公尺新目標，春節9天連假也不停歇。（南區水資源局提供）

水利署南區水資源局進行曾文水庫清淤工作，去年一整年抽泥量達316萬立方公尺，今年挑戰抽泥350萬立方公尺新目標，每天24小時日以繼夜抽泥清淤，即使除夕至年大年初五仍維持每天12小時抽泥作業。

南區水資源局去年（2021年）擴大辦理曾文水庫清淤工作，清淤量達470萬立方公尺，其中抽泥量316萬立方公尺，大大增進水庫庫容量，今年再把抽泥目標量提高為350萬立方公尺，做為挑戰目標。

為達成新目標，今年起展開每天24小時夜以繼日清淤任務，例假日、國定假期也不停歇，春節9天連假期間也照樣，除夕至年初五仍每天抽12小時，其餘時間24小時運轉。

南水局表示，為提高南部地區供水穩定度及滿足各種用水需求，致力推動清淤極大化，除達成泥砂進出平衡外，並逐步回復水庫庫容。

1973年完工的曾文水庫是台灣最大的水庫與湖泊，滿水位面積17.14平方公里，2009年莫拉克颱侵襲台灣後，水庫淤積嚴重，淤積率達36.7％。