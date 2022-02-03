「戲劇一哥」黃少祺今（3日）在臉書透露太太呂宜蓁和兩個兒子都在美國確診Omicron病毒，讓待在台灣工作的他心急如焚。

黃少祺3日在臉書發文表示兩個愛兒在美國染上Omicron病毒，發高燒到40.1度，由於美國處理確診病患的方式主要為居家隔離、服用退燒藥，兩個兒子燒個3天後逐漸恢復活力，黃少祺才終於放下心中的大石頭，隔空向孩子們打氣：「爸爸祝你們平安健康，休養好之後開心上課。」

提及來勢洶洶的Omicron病毒，黃少祺餘悸猶存地表示：「Omicron真的傳染力很強但症狀真的像重感冒」，並在留言處透露兒子和老婆的病況：「肚子痛、嘔吐，媽媽是全身痠痛、無力、喉嚨痛，症狀都不一樣。」同時心疼老婆的辛勞，孩子們恢復了，她自己還沒恢復。」

黃少祺先前有提到兒子因要到美國留學，所以由老婆陪同一起飛往當地，他則留在台灣負責拍戲賺錢，4天前（30日）大兒子Jeremy歡度10歲生日，黃少祺特地手寫了一封信表達思念之情，「2022年是你在美國開始求學的第一年，萬事起頭難，但是我相信你一定能克服各種適應與困難，開心快樂開朗的面對生活與課業，爸爸期待你更好的成長茁壯，有更堅強的信念與毅力。」想不到兒子生日過後就染疫。

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