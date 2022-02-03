今（3）日大年初三，民眾黨立委蔡壁如分享自己年初挑戰飛行傘經驗，並自稱是「第一位挑戰飛行傘的立委」。有了飛行傘的經驗後，蔡壁如說，「接下來，來個高空彈跳，也許是個好主意。」

蔡壁如在臉書與大家分享她年初冒險小故事，是到台東挑戰飛行傘。她說，聽到她要嘗試挑戰飛行傘，鹿野高台的老闆說，這是他做飛行傘這個行業30多年來，遇到的第一個挑戰飛行傘的立法委員，大家都很緊張，於是他請出已有30年經驗的超級資深教練。

蔡壁如轉述，這位老闆說，帶她的教練曾經用飛行傘從台東飛到花蓮，108公里的飛行距離，是很厲害的一位教練，飛行技巧相當好，要她放心。蔡壁如心想，沒有什麼以難得倒她的，直到背上飛行傘、跑步衝刺出山崖的那一刻，「我的心似乎要跳了出來……眼睛閉著跑就對了，向對面的都蘭山衝過去！！！衝啊！！！」

蔡壁如也說，在天空翱翔的感覺真好，能見度很好，整個台東的美景盡攬眼底，但她也坦言，懸掛在高空中，腿還是有點軟，約莫在空中盤旋了十幾分裡鐘之後，成功降落。「教練誇我飛得很好、膽子很大。對我來說，這是個很新的挑戰，我想，接下來，來個高空彈跳，也許是個好主意。」