約從8年前美國在內華達州高機密空軍基地「51區」（Area 51）蓋大型機庫起，幾乎就沒什麼動靜。

據《動力》（The Drive）網2日報導，如今美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）披露的衛星影像首度顯示，這神秘的機庫周圍不僅有活動，還出現了前所未見的奇特三角翼飛機，而它就停在北部的停機坪上。

長久以來，「51區」一直是拍攝公開衛星影像的熱點。而衛星照顯示，第一次拍攝到這三角翼神秘機，是在2022年1月26日時。當時雖然影像模糊，但由於新機庫周遭始終沒有任何活動，因此顯得格外不尋常。

Mysterious aircraft spotted at Area 51 in unprecedented satellite image:https://t.co/G1hcptw08r — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 2, 2022

一直到1月28日時，低解析影像顯示，它都在原地。然而，到星球實驗室29日拍攝到高解析影像時，才揭露了更豐富的情節。這架三角翼飛機就在停機坪中央一座未封閉的骨架狀結構體下。而飛機約長65英尺（近20公尺），寬50英尺（約15公尺），大概相當於俄製蘇（Su）-27「側衛（Flanker）」戰機，至於機翼則令人聯想起協和式客機。