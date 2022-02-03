九族文化村經理黃瑞奇表示，九族有充滿儀式感的「洗錢」祈福活動，讓遊客驚呼外，也讓遊客將滾滾財源洗回家裡。（九族提供／吳建輝南投傳真）

九族文化村每年在大年初一、初二都會各釋出200名額，超限量的好運給到九族賞花遊玩的遊客，民眾要在工作人員的引導下，依序參加擲筊求發財金的活動。（九族提供／吳建輝南投傳真）

南投竹山紫南宮每年吸引上萬香客求發財金，但其實魚池九族文化村的水源宮土地公廟，也能借到發財金，每年都會吸引民眾搶借，因為每年只釋出限量400個名額，因此能夠擲筊借到發財金的遊客，可以說是神選之人，九族文化村經理黃瑞奇表示，九族有充滿儀式感的「洗錢」祈福活動，讓遊客驚呼外，也讓遊客將滾滾財源洗回家裡。

九族文化村每年在大年初一、初二都會各釋出200名額，超限量的好運給到九族賞花遊玩的遊客，民眾要在工作人員的引導下，依序參加擲筊求發財金的活動，接著跟著做「洗錢」的動作，必須用雙手捧一枚50元金幣，接水源宮旁水獸所留下來的水，注滿後再將金幣放在水獸頭上，用竹勺取水淋潑在水獸頭上三次，才能將金幣放進跟土地公求到的發財金紅包內。

黃瑞奇表示，九族文化村的地理位置極佳，位在日月潭最高山水社大山的山腳下，地形屬於雙龍合抱的風水好穴，因此每年都吸引許多民眾到此求發財金，而園區內的水源宮掌管園區水源，而一般人也相信水即是財，遇水則發，也讓春節到水源宮借發財金的活動，越來越熱鬧。

黃瑞奇說，每年求才的遊客從四面八方來，還不乏外籍人士，今年有一個來自英國的遊客，到九族賞櫻剛好趕上求才活動，讓他相當興奮，而今年沒有搶到發財金的民眾也不要氣餒，明年還有機會，來將水源宮的滾滾財源洗回自己家哩，討的新春好兆頭。