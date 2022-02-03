法國女孩杜尼亞2017年創立法國第一個「共享冰箱」，讓商家和民眾在冰箱內放置剩餘食物，提供有需要的人免費拿取，促進社會連結。全法國已有80個冰箱，政府也開始響應。

發起人杜尼亞．梅布杜（Dounia Mebtoul）2017年在倫敦看到了共享冰箱（les Frigos Solidaires），也讀到了關於全球類似行動的文章，便於同年6月在自己和母親瑪麗卡．梅布杜（Malika Mebtoul）共同開設的餐廳外，啟動了法國「共享冰箱」計畫。

梅布杜母女透過餐廳推廣「共享冰箱」，杜尼亞告訴中央社，目前全球1/3的食物被丟棄，法國每年有約1000萬噸食物遭浪費，同時卻有930萬人生活在貧窮線之下，情況失衡。

「共享冰箱不僅增進地方互助，也減少食材浪費，且在受益者、商家與提供者之間創造了許多社會連結。它建造了某種關係網，就是鄰里互助」。

杜尼亞表示，捐贈者主要為附近居民、商家、協會，有的是餐廳結束營業後會提供當天剩下的菜品；有的則是民眾假日出遊前會捐出冰剩下的食物。

杜尼亞指出，平均每天會有70位左右來共享冰箱拿食材，這些受益者來自各個不同族群，有退休人士、人口眾多的家庭、學生、街友以及單親家庭等。而且與預想不同，難民並非主要受益者，更多的是法國本地人。

共享冰箱的概念近年來逐漸發酵，之前有學生在網上聯署「一城市一冰箱」的請願，且蒐集到5萬3000多人連署，全法已經有80個共享冰箱。如今計畫不僅獲得企業出手相助，也引起政府重視。

杜尼亞告訴中央社，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，共享冰箱的角色更顯重要。因自2020年3月第一波封城後，受益者人數多了變為3倍，因為封城使得許多人陷入困境，越來越多人失去工作，他們寧願把錢拿去繳房租，以免淪落街頭，卻不幸沒有足夠的錢吃飯。

杜尼亞說，由於食物幾乎很快就會被拿走，從來都不會有食物剩下。記者剛巧遇見一名男子拿走了杜尼亞和母親半小時前剛放在冰箱裡的水果。該名不願透露姓名的男子表示，很高興能有這樣的冰箱，「人們總是會有需要幫助的時候，有這樣的東西在附近，讓人感覺很好」。

通訊技師尼可拉（Nicolas）有時會準備北非小米，在街頭尋找並分給街友，他表示，共享冰箱讓他可以直接在這裡分享食物，不需要特別沿街尋找有需要幫助的人。

另一名社區居民則向中央社表示，常經過這裡，只要他剛好有食物，就會放一點進去，有時甚至會放書本和玩具給需要的家庭。

附近餐廳負責人拉札（Noé Lazare）也向中央社表示，「很開心鄰里間有共享冰箱，若晚上有沒賣完又無法久存的食物與其丟棄，不如給予」，例如隔夜就變硬的麵包、已經煮好的肉、五穀，拉札都會裝在碗裡放入冰箱。

對於這個概念，拉札認為「完全應該推廣至各大城市，有時民眾煮太多菜餚，還可以拿來幫助其他人，這很棒，也為社區和商家間帶來良好的氣氛」。

杜尼亞開心指出，從第一波封城起，便開始接到法國各城市市政府主動聯繫，希望出資設置冰箱，並詢問設置共享冰箱的作法。

她很希望繼續推廣這個民間互助行動，同時強調，政府與非政府組織在協助弱勢族群與提供特殊民眾食材上也很努力，「我們的行動只是補強，並無法代替他們」。