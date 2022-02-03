【愛傳媒藺奕專欄】台北缺蛋，埔里超商的茶葉蛋，促銷價一粒才一塊，埔里身在全台灣C位，明星一缺三發福袋。

新年虎哩旺，吃完蛋買刮刮樂試手氣，$5000刮中$6100，分紅$1000鉅資給老婆，自己還淨賺$100。按了一下計算機，只刮十分鐘的報酬率高達百分之二，換算年利率是定存的十萬倍，真開薰。

今年送老婆瑪莎拉蒂⋯⋯的紅包袋，結婚一久，送禮給枕邊人就像給老人一樣，得有盧溝橋七七事變的覺悟。特別是衣服，對方當下反應絕對是反對、拒絕、不要亂花錢。強行給穿上：百搭、挺暖和、手感還行、多少錢？

看吊牌強調：名牌、正品、價貴物美；你得一旁耳提面命說謊：「我跟品牌總監熟呀、一折都不到、跟不要錢似的，多划算。」如果是母親還會戴老花鏡細看做工、線頭、會不會褪色，終於笑纳，收入後宫。

如果是老婆，只會冷冷一句：「發票呢？」退貨換現金。

不得不說，好心幫老伴買禮物，就像她老愛偷往我的茶裡強加各種補品這個動作，難喝到簡直《甄嬛傳》剪秋姑姑給熹貴妃下毒。夫妻之間各種宮鬥，永保安康之計就靠嘴甜，比如妻抱怨最近胖三公斤，我說那是胸部脂肪正在走春、四處拜年，結果被巴頭說少在那邊。

好心沒好報，也只能自我安慰，逆風開局才是男主本色你說次不次！

作者為文學奬得主

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