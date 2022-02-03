今天是大年初三，國防部分享了國防部心理作戰大隊第五中隊的第一分隊的身影，而此分隊有就是過往國人所知的「藝工隊」，不論是在國內或是外島離島，都可以在各大活動中見到藝工隊的精彩演出，也是我國心戰部隊的軟實力。

國防部表示，藝工隊透過表演、宣慰工作，鼓舞部隊士氣及調劑工作壓力，也藉由演出內容將愛國意識與軍隊認同帶入官兵心中，並透過對民眾的開放演出，促進全民國防共識的凝聚與提升，也展現出政戰專業部隊的軟實力。

國防部指出，演出要能有效發揮無形戰力，必須依靠縝密的規畫、整備以及無數次的練習，在台上精彩的每一刻，都是藝工隊結合團隊默契與辛勤付出所展現出來的成果。

國防部說，面對風格多元的演出節目，藝工隊每位成員都必須練就十八般武藝，從舞蹈、體操、雜耍、魔術、武術到戲劇等各式不同領域，隊員認真投入學習與雕琢，不僅是展現藝工隊的專業，同時，也是為使觀眾能有更佳的觀賞體驗表現敬業。

國防部表示，藝工隊在演出前，會先參考時下流行元素、風格或復刻經典，並與專業表演藝術老師討論、請益，發想演出內容，再依照內容所要求的表演技能、硬體設備及道具服裝需求進行準備。才能將最完美的演出呈現於觀眾眼前。