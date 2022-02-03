以飾演瓊瑤劇《還珠格格》紫薇一角走紅的女星林心如，外型甜美、演技精湛，之後又主演《情深深雨濛濛》、《美人心計》、《傾世皇妃》等夯劇，締造戲劇女王地位，近年她則跨足擔任製片人，最新作品《華燈初上》推出後獲得廣大好評，眾人也為她所飾演的「Rose媽媽」所傾倒，大年初二林心如曬照拜年，驚喜以超短髮新造型亮相，讓粉絲驚訝直呼有夠逆齡。

林心如2009年成立「林心如工作室」，開啟製作人人生，她同時擔任主演，推出的《傾世皇妃》、《十六個夏天》都叫好叫座，2021年林心如的新戲《華燈初上》在Netflix推出，她飾演的「Rose媽媽」留著一頭浪漫捲髮、穿著復古奢華，美出新境界，該劇甚至引發cos潮。

林心如於2016年與霍建華在峇里島舉行浪漫海島婚，隔年迎接寶貝女兒出生，她因此成了人妻與人母，如今正逢農曆春節，初二對於已婚婦女來說，是個特別的日子，林心如也特地po文，開心寫下：「初二回家當女兒囉！」，還附上兩個眼冒愛心的符號，展現當下愉悅的心情。

而讓人驚喜的是，林心如隨著賀年文，還附上了一張自拍照，此前一直都是以浪漫長髮示人的她，這張照片中卻是一頭剪到耳下的超短髮，瀏海也是剪短到蓋不住眉毛，髮尾則帶些捲翹，新造型看著頗為俏麗，不少網友驚訝林心如竟然剪掉了長髮，但覺得她新造型也很好看，稱讚「女神就是女神」、「妳這張照相看好像年輕18歲的小美女」、「完全逆齡」，還有網友驚呼「讓我想到心跳EP封面」，該EP在1999年發行，如今林心如「復刻」舊造型，順道來了一記回憶殺。