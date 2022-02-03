中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土個案及34例境外移入，其中10例為航班落地採檢陽性。

桃園市府考量業務往來的接觸風險，今日公布物流公司名稱為「日翊文化行銷股份有限公司」，呼籲往來廠商、物流車隊、有提存貨等業務接觸的相關人員，務必主動採檢。

日翊文化行銷群聚感染事件目前共採檢1178人，今日新增1位員工、1位家人確診，累計15例確診個案，其中包含12位員工及3位家人，員工部分主要位於一樓B區，研判該區為主要群聚感染區域。

桃園市長鄭文燦表示，日翊文化行銷公司已勒令停工，員工部分已完成採檢，其中高風險的267人進行14天居隔，另806人採取預防性居家隔離5天，預計2月6日進行二採。

桃園今日還有新增5名個案，案19052為加貝爾幼兒園個案18684的陪病者，案19053、19054、19074和19075是境外移入案19042的同住家人。

另外，副總統賴清德在過年前出訪宏都拉斯參加總統就職典禮，曾和我國友邦貝里斯總理布魯先紐舉辦雙邊會談，曾有面對面近距離接觸；據貝里斯當地媒體報導，總理布魯先紐二次確診，目前居家隔離中。對此，外交部回應，特使團訪問期間遵守防疫規定，目前團員PCR為陰性。

今日新增34例境外移入，分別為美國10例，中國、英國、菲律賓、日本及澳大利亞各2例，泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典各1例；另9例調查中。入境日介於今年1月15日至2月2日。