高雄市確診者個案和宜蘭旅遊傳播鏈有關的關係圖，今天又新增6起傳播個案。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄媽隱瞞聚餐足跡一家四口全染疫 市府怒開罰

大年初三，高雄市本土疫情還在燒！今一口氣增加15例本土病例，其中9例主要為高雄港傳播鏈，5例為原先匡列隔離者，在解隔離前採檢為陽性，但市長陳其邁強調，目前尚無涉及社區傳播風險；此外，今有一家4口確診者，主要接觸者為案19081的40多歲女性，傳染給先生及10多歲女兒和未滿10歲的兒子，該名婦人隱瞞曾和確診者吃飯的足跡疫調，高市府將依違反「傳染病防治法」開罰。

高市衛生局簡任技正潘炤穎指出，案19081根據疫調過程，根據案18713的通聯，2人在1月29日下午1點多之間有通聯，但案19081的婦人在疫調過程中否認有接觸，在整個疫調過程中疫調不實，衛生局會針對這些問題進行必要的查證。

潘炤穎說，過程中，1月31日，案19081有發病就醫，在相關醫療院所的掌握下，發病後，後續在家庭接觸上，有2位在2月2日發病，經調閱電信足跡和車辨系統，顯示一家人活動相當少，年節期間不外食，都自己在家烹飪，這一家基本上還能掌握風險，由於一家四口是開著車到某指定醫院進行採檢，CT值20以下，由於案19081也造成同住家人確診，會對其進行適當的法定程序開罰。