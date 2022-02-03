北京大學最近公佈的一份研究報告指出，中美科技脫鉤讓兩國同時蒙受損失，但中國的損失明顯更大些，而且一些關鍵的科技發展還有可能因此陷入瓶頸。

《美國之音》報導，北京大學國際戰略研究院近日發表有關中美科技競爭的研究報告，就資訊技術、人工智慧、航空航太等領域進行中美科技力量對比、財力投入、人才爭奪、技術標準等規範競爭，探討兩國「技術脫鉤」的現狀與挑戰進行系統性研究，這份由大陸學者撰寫的報告受到外界的關注。

報告指出，自2017年底以來，美國對華政策發生重大變化，貿易摩擦和技術競爭逐漸成為兩國關係的焦點，先進技術因此成為中美之間競爭和較量的主要舞台。

報告說，「近些年來，中國的整體技術實力逐步增強，成為有影響力的科技大國。然而，從科技大國到科技強國，中國還有很長的路要走。無論是從橫向範圍還是縱向差距看，美國技術實力仍然全球領先」。

《美國之音》指出，哈佛大學甘迺迪學院貝爾弗科學與國際事務中心去年12月發表研究報告認為，未來10年，已經超越美國成為世界最大高科技產品生產國的中國，將在包括人工智慧、5G、量子資訊技術、半導體、生物科技以及綠色能源等領域超越美國或取得長足的進步。

報導說，北京大學國際戰略研究院作出的報告卻對此持截然不同的看法。該報告認為，中國在某些細分技術領域發展迅猛，努力追趕世界先進水準，在部分細分領域可能取得領先優勢。但是，「中國在一些細分領域的劣勢仍十分明顯，存在技術空白和『卡脖子』現象」。「相對而言，美國領先的領域則比較全面，技術積澱深厚。」

報告指出，若與美國比較，中國在在技術上形成了多數領域「跟跑」，少數領域「並跑」，以及極少數領域「領跑」的基本態勢。一旦因脫鉤而失去美國這個目標，中國能否全方位持續引領科技創新是中國科學界一些學者的擔憂。

報告認為，未來美國極可能對中國採取「精準脫鉤」和「精準掛鉤」策略，「脫鉤」已在晶片及其製造設備、人工智慧等關鍵技術和產品上形成共識，「掛鉤」基本上限定在低技術和低附加值的產業，以爭取在國家安全、經濟收益和技術優勢上取得平衡。

此外，報告還說，美國組建「民主國家科技聯盟」，試圖將中國置於孤立無援的境地。這種與國家實力和國際秩序密切相關的政治領導力競爭，很大程度上深刻影響著中美技術力量對比的走向，大大增加了中國從第3國購買關鍵產品、獲得先進技術和引進高端人才的難度。

報告認為，美國對中國的技術封鎖和脫鉤，迫使中國自己研發同類的平行技術，因此技術脫鉤的動力已經從單向發展成雙向。無論是技術還是產業層面，中美雙方都面臨「脫鉤」帶來的損失，而從目前來看，中國的損失可能更大。