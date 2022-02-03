今天是大年初三，北部地區斷斷續續都在降雨。中央氣象局預估，今日傍晚到深夜期間，北部仍容易下雨，其他地區則會有局部短暫雨出現。明天起，水氣將慢慢減少，中南部將恢復成多雲到晴，到了開工日又會有另一道鋒面影響，天氣將再度轉為不穩定。

氣象局表示，明天是大年初四，水氣慢慢減少，中部、南部逐漸恢復成多雲到晴的天氣，不過迎風面的北部、東半部地區，中南部山區仍會有局部降雨，尤其基隆北海岸仍要注意局部大雨。初五、初六水氣相對少，大部分西半部地區都能見到陽光，只剩下大台北、東半部地區偶爾會有零星降雨。

至於氣溫，今鋒面通過後，將伴隨一波冷空氣的影響，強度相當接近冷氣團，預估會持續影響到初六清晨。在這段期間，中部以北、東北部的最低溫可下探12-14度，南部及花東地區則是15-17度，而其他沿海、空曠地區及內陸近山區，氣溫又會再低一點。

氣象局表示，今天到初六之間，越往北部走，天氣就越偏涼，中南部地區早晚偏冷，但是由於白天能見到陽光，屬於日夜溫差大的型態。到了初六白天，冷空氣將稍微減弱，各地氣溫小幅上升，不過到了下周開工日，預估又有另一道鋒面影響，東北季風也會增強，因此周一、二的天氣將轉為不穩定，下雨機率提高，氣溫略為下降。

另一方面，初六到初七期間，西半部地區的夜晚、清晨將有局部霧或低雲影響能見度，氣象局也提醒民眾，交通往返時要注意安全。