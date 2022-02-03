最近MLB名人堂才剛推出，緊接著知名媒體《ESPN》就開始公布大聯盟百大球星，最近已經釋出第26到100名球員，日本傳奇球星鈴木一朗獲得第46名，成為亞洲唯一入榜球星，也為他在2025年名人堂票選開出好彩頭。

I promise you there are not 29 better players in MLB history than Albert Pujolshttps://t.co/9dIXme8KHg — Pod of Fame with Jim Miloch (@podoffame) February 2, 2022

鈴木一朗在大聯盟功成名就無須多說，生涯敲出3089支安打、117支全壘打、780分打點、509次盜壘，打擊率.311，保有大聯盟單季最多262支安打紀錄，還有連10季擊出200支以上安打超狂紀錄，生涯進軍10次明星賽，拿下10座金手套獎，還有1次美聯MVP。

他目前已獲得老東家水手隊認可，進入隊史名人堂，接著將在2025年正式挑戰進軍古柏鎮，此前《ESPN》知名作家施恩菲德(David Schoenfield)就撰文預測未來3年名人堂球星，他認為鈴木一朗在2025年首次取得資格後，能以「全票通過」入選，這可說是極高評價。

此外名單中費城人哈波(Bryce Harper)排第94，已故賽揚獎強投哈勒戴(Roy Halladay)第92、太空人韋藍德(Justin Verlander)第72、曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)第68、卡布瑞拉(Miguel Cabrera)第59、柯蕭(Clayton Kershaw)第52、吉特(Derek Jeter)第28、羅德里格茲(Alex Rodriguez)第26。