台北市今日新增9例境外移入、無本土確診案例，皆於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診，已收治於檢疫所或醫院隔離治療。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土個案、34例境外移入。境外移入個案為14例男性、19例女性、1例調查中，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國10例；中國、英國、菲律賓、日本及澳大利亞各2例；泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典各1例；另9例調查中。

台北市衛生局表示，34例境外移入中，北市占9例，分別為5名女性、4名男性，年齡介於20多歲至60歲，分別來自美國4案、法國1案、印度1案、英國1案，2案調查中。

台北市衛生局呼籲，春節團圓之際，民眾應主動做好個人衛生防護措施，若出入公共場域、餐飲場所等，應主動配合各項防疫措施，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。