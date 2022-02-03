曾到高雄活動的新北國中生和母親以及大陸經商父親一家三口確診，高雄市長陳其邁今（3）日指出，由於基因定序尚未出爐，目前只能確認是家人之間的接觸，是否為大陸的爸爸回來感染，還須參酌許多證據考量才能確定；陳其邁強調，不論是否為家人或社區感染，都非染疫個案他們所願意，疫調的目的只是在追感染源以及匡列可能接觸者，以防止社區感染。