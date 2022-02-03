新北一家3口確診 感染源是陸返台爸？陳其邁：尚無法釐清誰傳誰 16:122022/02/03 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北國中生和母親及大陸經商父親同染疫，高雄市長陳其邁今指出，尚無法釐清誰傳誰。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾到高雄活動的新北國中生和母親以及大陸經商父親一家三口確診，高雄市長陳其邁今（3）日指出，由於基因定序尚未出爐，目前只能確認是家人之間的接觸，是否為大陸的爸爸回來感染，還須參酌許多證據考量才能確定；陳其邁強調，不論是否為家人或社區感染，都非染疫個案他們所願意，疫調的目的只是在追感染源以及匡列可能接觸者，以防止社區感染。 德國疫情高峰還沒到 累計染疫總數已破千萬 染疫父子遊高雄足跡曝 去過饗食天堂 陳其邁：初二起電影院禁飲食 #新冠肺炎 #台灣 # 染疫 #陳其邁 #新北國中生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天團BTS驚傳確診新冠又加1 智旻染疫還盲腸炎急動刀 21:432022/01/31 娛樂 兒說「過年多1雙筷子」 母想抱孫好感動卻動怒：別回來 20:452022/01/30 社會 土耳其新增確診9萬4783例 連3天創新高紀錄 04:332022/01/30 國際 2歲童誤食小紅包硬幣 醫師：千萬別用這方式應變 12:022022/02/02 健康 高雄港群聚燒到牙醫診所 1醫護因看病遭染疫 16:342022/01/31 生活 黃少祺妻兒共3人染疫Omicron 連3天發高燒40度 14:432022/02/03 娛樂 北市確診房仲群聚案燒補習班 再增1學生家長染疫 15:442022/01/31 生活 新冠後遺症驚人影響 11歲蘿莉暴瘦大變 插鼻胃管進食 16:492022/02/01 國際 媽怨紅包太少 男把15萬灑整桌任她矇眼「鏟」爆笑結果曝 10:222022/02/01 社會 大掃除翻到亡母4年前遺物 打開全是13罐相同物暖哭眾人 12:552022/02/01 社會 風險控管 高雄電影院今起禁飲食 04:102022/02/02 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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