武陵農場櫻花綻放展嬌顏，今年春節賞花遊客倍增。（武陵農場提供／陳淑芬台中傳真）

武陵農場櫻花綻放展嬌顏，今年春節賞花遊客倍增。（武陵農場提供／陳淑芬台中傳真）

武陵農場櫻花綻放展嬌顏，今年春節賞花遊客倍增。（武陵農場提供／陳淑芬台中傳真）

武陵農場櫻花綻放展嬌顏，今年春節賞花遊客倍增。（武陵農場提供／陳淑芬台中傳真）

武陵農場櫻花滿山綻放展嬌顏，台灣獼猴現身採石花果，場方呼籲遊客「不接觸」、「不挑釁」及「不餵食」。（武陵農場提供／陳淑芬台中傳真）

武陵農場櫻花綻放，今年春節遊客暴增，單日都突破3千人次，3日大年初三突破4千人次。武陵農場副場長胡發韜表示，今年遊客倍增，雖未到2月12日起的櫻花季管制期，已開放遍野的紅色山櫻花搭配白色梅花，展現絕美詩意，吸引賞櫻人潮，4日初四可望衝破5千人。此外，台灣彌猴也現身採食花果，籲遊客不接觸、不挑釁及不餵食。

胡發韜表示，今年櫻花季管制期自2月12日至2月28日，每天限制入場人數6千人，但部分櫻花早在春節期間已悄悄綻放，花況極美、色彩繽紛錯落有致，有白色、粉紅及淡紅色的梅花；櫻花更是多采多姿，有深紅色的山櫻花、桃紅色的河津櫻，還有淡黃色的臘梅，花容交錯重疊盛開，營造迷人景緻，吸引大量賞花遊客。

胡發韜指出，今年春節賞花人潮倍增，2月2日（初二）入場人數超過3000人，大客車、小汽車及機車等車輛有736輛；2月3日（初三）截至下午3時30分，入場人數達4007人，車輛985輛；預估2月4日可望突破5000人次。而去年同期來說，110年2月13日（初二），入場人數2009人次，車輛418輛；110年2月14日（初三），入場人數2381，車輛499輛。

武陵農場有「櫻花博物館」美譽，場區600公頃，海拔高度南低北高，垂直落差約400公尺，栽種2萬多棵、10多品種櫻花樹，其中，紅粉佳人約占7至8成，開花時間依序由南陸續往北綻放，早盛開的山櫻花散佈在農場各區，約一月中旬開花；較晚開放區域約在二月底至三月初。此外，琉球緋寒櫻花期甚至到3月初至4月初，整體櫻花賞期很長。

武陵農場最近櫻花、梅花爭豔，雜食性的台灣彌猴頻繁現身摘採有機花木果腹。遊客笑稱表示，武陵農場的猴子又壯又胖，甚至還有啤酒肚，恣意摘採國家公園花木，不用怕被開罰，根本就是「幸福肥」。場方並呼籲遊客，對台灣獼猴採取「不接觸」、「不挑釁」及「不餵食」策略，才能人猴和平相處。