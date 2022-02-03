頂番婆燈飾亮起，亮晶晶。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

頂番婆的新與舊人和橋都布置了閃亮亮的燈飾與一座座的虎年花燈，Q版小老虎模樣可愛。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港文武廟也點亮了。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山「2022月影燈季」也將一路點亮至元宵。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新春到廟宇拜拜是傳統，彰化維持零確診，鹿港天后宮人山人海的景況再現，一年只有三個月期，是世界僅存的湄洲開基天上聖母鎮大殿，讓人參拜、瞻仰歷史文化的容顏，八卦山月影燈季、彰化市從火車站到各古蹟廟宇，還有頂番婆都串起別緻燈飾，點亮輝煌。

新春過年，國定古蹟鹿港天后宮人潮湧現，廟方也嚴守防疫準則，入廟都要求帶口罩，參拜人潮絡繹不絕，點燈祈福，欣賞藝術的殿堂，湄洲媽祖鎮大殿，一年中只有三個月期，能夠參拜，是臺灣最早唯一奉祀湄洲島湄洲天后宮天上聖母開基聖母神尊的廟宇，至今將近四百多年。鹿港香客大樓從初一到初六，也提供信眾歡喜稜轎腳添好神氣，信眾大排長龍。

八卦山「2022月影燈季」也將一路點亮至元宵！有法國巴黎鐵塔、夢幻糖果蛋糕城堡，還有絕美光廊和紫藤花隧道，營造出甜蜜幸福的氛圍， 今年主題圍繞在甜蜜、浪漫、愛與療癒，與聖誕點燈活動同步點亮，為期61天。

鹿港鎮公所在頂番婆的燈會也點亮了文武廟、頂番婆街區的花燈在夜間大放光芒，尤其是頂番婆的新與舊人和橋都布置了閃亮亮的燈飾與一座座的虎年花燈，Q版小老虎模樣可愛，主燈「金虎家族」仍由欣大園藝公司捐贈，總高4公尺，設計為生動的老虎形象與山水造景，加上噴漆彩繪，屹立人和橋頭相當醒目。

鹿港鎮長許志宏表示，頂番婆地區的水五金企業及商家對頂番燈會的支持，形成了璀璨新景點，今年受到新冠疫情影響，原定的文衡聖帝踩街賜福，及頂番婆踩街活動都停辦，但燈會的硬體設備仍然如期進行，春節假期夜晚出門可以在文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆賞燈，籲請鄉親要戴好口罩，保持適當的社交距離，勤洗手。