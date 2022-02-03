案19049的高雄70多歲阿公打3劑莫德納確診 CT值只有14，足跡顯示最愛去旗津涼水攤。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市今（3）日新增15例本土個案，其中9例和高雄港傳播聯有關。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

全台今（3）日新增22例本土病例，其中高雄創紀錄就佔了15例，9例為高雄港傳播鏈，6例為宜蘭礁溪飯店傳播鏈；今新增的高雄港傳播鏈中1名70多歲阿公打了3劑莫德納確診，且Ct值只有14，市府公布該名染疫阿公的足跡顯示，1月25日至2月1日，該名阿公每天都光顧旗津區一處無名涼水攤，和三五好友聊天，每次都待上5.5小時！但陳其邁強調，旗津區確診個案都屬於家庭群聚感染，目前並無社區外溢狀況。

衛生局指出，該名70多歲的阿公是被家人感染確診，1月25日社區採檢為陰性，1月28日出現咳嗽流鼻水症狀，2月1日於社區擴大篩檢，2月3日確診。

陳其邁今在防疫記者會中指出，高雄港相關有關的家庭之間的群聚感染個案，有共同特點，家庭彼此之間有密切接觸，因此感染源非常清楚，和高雄港的工作有關；市府一方面擴大匡列隔離，一方面做社區篩檢，今天新增的個案感染，就是和家庭接觸有關。

陳其邁表示，旗津區擴大篩檢後，就找到了1人，大家對於行蹤會有所疏略，因此擴大社區監測，採雙重關卡，希望顧好社區防線，因此在旗津區才要擴大篩檢。

陳其邁並指出，另一方面，北部某飯店相關個案也告訴我們一件事，希望大家能配合疫調，從這些個案看，傳染力強，希望個案在疫調中能如實說明，若有所隱瞞的後果，不論對於家人和社區都會造成風險，因此在疫調要配合，北部某飯店和一位從大陸經商回國的部分，越早通報才能及早匡列，降低社區感染。

陳其邁並宣布，在春節收假前，將會針對高雄港地區進行另一波篩檢，拜託市民和所有相關職場工作能團結防疫，確保社區安全。