桃園市公布新確診足跡遍及賣場、生鮮超市。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

桃市府公布2月3日個案公共場所足跡，籲請足跡重疊民眾進行自我健康監測

新聞處長詹賀舜表示，今（3）日公布桃園個案18975、18977、19024、19026、19027、19029、19042、19051、19054、19074、19075，自1月21日至31日期間之公共場所足跡，包括：1月21日、23日、26日、30日、31日曾至網路E世界網咖埔頂店；1月23日上午曾至內壢成功市場、下午曾至POYA寶雅八德興豐店；1月24日至28日期間上午搭乘5098桃園客運自中壢後站往崎頂站、下午搭乘5098桃園客運自崎頂站往中壢後站；1月25日上午曾至三民運動公園、晚間曾至美華肉鬆肉脯專賣店、陽明運動公園；1月26日至29日期間上午曾至好朋友早餐店；1月26日晚間曾至墊腳石中壢生活館；1月27日晚間曾至佳樂蛋糕中壢門市、萊爾富大溪高介門市；1月28日下午曾至兆鑫食品五金百貨草漯門市、晚間曾至Costco桃園中壢店自助加油站。

1月29日上午曾至南門市場；1月29日及30日下午曾至大溪崎頂黃昏市場；1月29日晚間曾至7-11興圓門市、下午曾至安欣大藥局；1月30日上午曾搭乘高鐵806車次自左營站往桃園站；1月30日曾至Costco桃園中壢店、愛買楊梅店、下午曾至阿潭ㄟ店專業生鮮市場、晚間曾至全聯楊梅中山門市；1月31日上午曾至利來福生鮮超市上湖店、下午曾至十一份活魚餐廳。