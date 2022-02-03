門口莫名出現4物品，讓住戶霧煞煞！1名網友日前發現住家門口被不明人士放了4樣物品，分別是橘子、雨傘、毛巾與衣物，而且物品相當新還擺放整齊，讓他詢問有什麼含意；有內行網友看出應該是諧音「橘傘褥衣=吉祥如意」，也有人說莫名被擺放私人物品，有可能是過運、詛咒儀式，要他請人處理掉。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片中是一處地板上放著4樣物品，由上至下分別是橘子、雨傘、毛巾與衣物，該網友說他今天出門時發現門口被不明人士放了這4樣物品，他看了一頭霧水，但又覺得好像有什麼含意，因此拍下照片詢問網友意見。

網友發現住家門口被不明人士放了4樣物品，分別是橘子、雨傘、毛巾與衣物，詢問有什麼含意；有內行網友看出應該是諧音「橘傘褥衣=吉祥如意」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說4樣物品都擺放得很整齊，也相當新；有網友提出想法「橘傘褥衣=吉祥如意」、「好聚好散」，有人認為不管原意如何，「取正面諧音，剛好適合大過年」，也有人說很像是過霉運或詛咒人的方式，要原PO為求謹慎，還是到廟裡問一下或是請師傅看一下。

也有不少留言笑稱「我在洗摩托車，先把車廂東西清起來而已」、「身為一名RPG勇者，走在路上隨便都能撿到寶，這再正常不過了吧」、「新手禮包」、「老鼠的嫁妝，老鼠初三娶親」、「這個不是裝備嗎啊，全部穿上去就知道了」、「感覺你那是公寓房，應該是那棟有人迷信所擺放的，跟你無關」。