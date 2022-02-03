近日有許多藝人特地發文更新近況和拜年，傳奇宅男女神安心亞在IG曬出春意盎然的新衣服，露出結實小蠻腰外，胸前事業線更若隱若現極度誘惑，開心分享自己要當宅宅去玩遊戲；不少演藝圈好友看到安心亞火辣裝扮，還開玩笑說「來發牌，輸錢給妳也開心」。

安心亞1日在IG上傳近況照，穿了一套繪有動物和花卉，看起來相當春天的套裝，整個人看起來也很有精神，特地朝鏡頭眨眼放電，和大家分享她的過年安排，「初一吃飽睡飽了，要來去打遊戲了，虎年幸虎快樂。

照片中原來不只是簡單地眨眼放電，她身上穿的套裝兩截式設計，訓練有素的小蠻腰線條超優，且胸前深V設計也意外洩傲人事業線，若隱若現的樣子看了超犯規；大票網友看到美照都被電暈，新年期間照樣被女神辣得不要不要，「心亞愛老虎油，新年快樂」、「太性感了吧」、「初一就看到女神這樣耍美」、「可愛又喜氣」。

有趣的是，安心亞拜年辣照也引來不少演藝圈好友留言，李佳穎忍不住開玩笑，「晚上穿這樣來發牌，輸錢給妳也開心」；天心看到安心亞身材更驚呼，「這個肚子意思是！」，但她本人馬上在底下笑說，「這年前的照片，現在肚子凸凸的了」。