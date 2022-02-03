阿根廷當局2日表示，首都布宜諾斯艾利斯郊區城鎮，近來傳出民眾吸食疑似摻入可能為鴉片類藥物的古柯鹼，導致至少20人喪命、74人住院治療。

法新社報導，官員正在儘速判定被摻入古柯鹼的是何種有毒物質，並警告在過去24小時內取得這種毒品的人趕緊丟棄。

布宜諾斯艾利斯省首席安全官柏尼（Sergio Berni）接受電視訪問時表示，當局正在試圖找出有毒物質，將它從市面流通的古柯鹼中剃除。他並表示，這種有毒物質會攻擊中樞神經系統。

警方先前突襲位於貧窮社區、據信售出這種毒品的一棟房子，並逮捕10人。現場查獲符合受害者家屬形容的包裝古柯鹼，已被送往拉普拉塔（La Plata）的實驗室檢驗。

3家醫院相繼傳出類似死亡與嚴重中毒案例後，當局於2日上午發出緊急警告。多名病患告訴醫師，他們先前一起吸食毒品。

起初傳出12人死亡、50人住院，但數字不斷攀升。