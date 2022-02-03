「秀場天王」豬哥亮2017年5月因大腸癌末期引發肝衰竭病逝，享壽70歲，留給世人無限懷念，昨（初二）是回娘家的日子，謝金燕就透露剛好夢到爸爸，感傷說：「是不是知道女兒在想你了」，並表示豬哥亮在夢裡一樣風趣，思念之情表無遺。

謝金燕在臉書發文，表示昨晚睡覺夢到豬哥亮，而夢裡的爸爸依舊幽默風趣，還會在她的耳邊傾訴想玩撲克牌，讓她不禁向對方喊話：「你真的是一個很逗的老爸」，並吐露當年豬哥亮住院時，父女倆就會在病房一起玩撲克牌，令她忍不住感性想：對方是不是也和她一樣想起那段快樂時光。

另外，謝金燕隨文還附上一張豬哥亮和劉德華玩牌的劇照，表示起床一上網就刷到這張照片，才一時有感而發，而謝金燕想念爸爸的貼文，也引發不少網友共鳴，許多網友跟著感性留言想念已不在身邊的父母親。

事實上，每到一家團圓的節日，謝金燕想爸爸的情緒格外高漲，去年端午節，她也驚喜PO出和豬哥亮合照，並發文「每逢佳節倍思親」，讓許多粉絲猜想她想爸爸了。